SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Katharine Madrid já participou de 20 filmes da Brasileirinhas, uma das principais produtoras pornô do país. A atriz, que viu uma de suas falas repercutirem após expor um caso de preconceito ocorrido durante a gravação de um podcast, passou por situações inusitadas trabalhando como acompanhante de luxo.

Nascida em Santo André (SP) e formada em radiologia, ela chegou a trabalhar em hospitais da capital paulista antes de sua última demissão em 2013. Dançando em uma balada, ela recebeu a primeira proposta para fazer um programa.

"Pago o quanto quiser para sair com você", relatou à reportagem ter ouvido na época.

Após iniciar a carreira em Santos (SP), ela passou a atender famosas casas de entretenimento adulto em São Paulo. O trabalho na indústria pornô começou apenas nos últimos meses de 2017, época em que gravou as primeiras cenas.

"A situação que mais me marcou foi quando um cliente pediu para eu defecar na boca dele. Ele queria comer as fezes. Como eu estava começando na profissão, precisando de dinheiro, esse foi o meu pensamento: entre fazer cocô no vaso sanitário sem ganhar nada e fazer na boca dele ganhando dinheiro, eu preferia ganhar", lembrou.

Mesmo aceitando a proposta, Katharine teve dificuldades ao atender o desejo do cliente. Ele disponibilizou um supositório de glicerina para dar sequência ao ato.

"Quando eu viro e vejo aquele homem com a boca cheia, aproveitando, pensei 'put* que pariu. Que porr* é essa? Quase vomitei", recorda Madrid.

"Um belo dia, após meses, fui comer e meu cérebro associou a comida com aquela situação. Eu fiquei sem comer costelinha de porco por uns dois anos, juro para você. Sempre que eu comia, vinha a lembrança. Acho que é pela coloração. Aquilo foi perturbador."

Desconfortável com a situação, a acompanhante nunca mais aceitou propostas parecidas. Entre os pedidos inusitados, também já pediram para que ela defecasse em alimentos ou no vaso sanitário enquanto era observada.

'FUI ATÉ A DELEGACIA'

"Acham que eu tenho que ser burra", disse Katharine após um dos participantes de um podcast afirmar ser "uma surpresa" o fato de a atriz pornô ser uma pessoa inteligente.

Mas não foi a única situação preconceituosa enfrentada pela acompanhante de luxo. Ela afirmou que já sofreu com ofensas de uma vizinha durante uma reunião de condomínio em Santos (SP).

"Uma vizinha, que ficava de olho na movimentação do meu corredor, começou a me ofender. Disse na frente de todos que eu era uma 'put*' e estava destruindo a reputação do prédio. Seguiu xingando de tudo o que você pode imaginar", contou.

Após alegar que nunca causou transtornos ao funcionamento do condomínio, a atriz recebeu o apoio dos moradores do condomínio após a exposição.

"Fui até a delegacia para conversar, e eles me trataram super bem. Eu tinha testemunhas e, independente da minha escolha profissional, a vizinha não poderia falar assim comigo. Poderia entrar com uma ação cível, mas morreu o assunto e ninguém quis se meter".

Mãe de um adolescente de 16 anos, Katharine Madrid afirmou que não enfrentou problemas ao explicar detalhes de sua profissão aos familiares.

"Existem pessoas maldosas, que gostam de ver o circo pegar fogo. Mas tive um preparo muito grande, sempre expliquei, disse que nunca deveria ter vergonha. [...] Meu filho foi blindado em relação a isso e não sofre nenhum impacto."