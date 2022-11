SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brad Pitt pode estar com um novo amor em sua vida. Pelo menos é o que indica o flagra feito por um paparazzo durante um show de Bono Vox, em Los Angeles. Nos cliques obtidos e divulgados nesta quarta (16) pelo Daily Mail, o ator de 58 anos e Ines de Ramon, 29, apareceram em clima de romance nos bastidores da casa de shows. 'Além de se tocarem algumas vezes, Brad e a ex-esposa de Paul Wesley, astro da série "Vampire Diaries", conversaram com Cindy Crawford e o empresário Rande Gerber.

Assim que deixaram a seção de celebridades, Brad e Ines fizeram questão de manter distância enquanto ele falava com fãs. Depois do show, Ines foi embora em um carro acompanhada com o segurança de Pitt, enquanto ele deixou o local logo em seguida em um veículo diferente.

Segundo a publicação, Pitt, que está solteiro desde a separação de Angelina Jolie, em 2016, raramente aparece em demonstração pública de afeto.

Já Ines, que tem uma conta fechada no Instagram com 112 mil seguidores, se divorciou em setembro deste ano de Paul Wesley. Os dois se casaram em 2019.