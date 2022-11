SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Liziane Gutierrez, de 36 anos, defendeu-se das acusações de que teria sido o pivô do fim do casamento da cantora Jojo Todynho, 25, com o militar Lucas Souza, 21. Ela confirmou anteriormente ter se relacionado com o rapaz após a separação dele e da ex.

"Gente, pelo amor de Deus, eu não fui responsável pela separação de ninguém! Eu jamais sairia com homem casado!", assegurou a ex-participante de "A Fazenda", em entrevista ao podcast "Podcalizando".

Liziane tampouco poupou críticas ao próprio Lucas, que chegou a negar publicamente ter 'ficado' com ela. "Não adianta nada você ser bonitinho e ser um idiota. Eu achava que ele era um cara legal, mas hoje acho que ele é um idiota", disparou.

Anteriormente, em entrevista a outro podcast, Liziane havia confirmado que foi para a cama com Lucas, em um momento em que ele já se encontrava separado de Jojo. Ela ainda deu "nota sete" ao desempenho sexual do militar.