SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Cesar Calejon anunciou, na noite desta quarta-feira (16), que foi afastado dos programas da Jovem Pan. Ele diz não saber o motivo da emissora ter decidido tirá-lo do ar, mas crê que o embate com o comentarista bolsonarista Rodrigo Constantino na terça (15) tenha sido o causador de sua saída.

"Não estarei hoje no quadro Opinião ou em qualquer outro programa da emissora. Acabo de ser informado que a diretoria se reuniu e adotou essa resolução. Não tenho detalhes, mas creio guardar relação com o meu embate com o Rodrigo Constantino", disse ele no Twitter.

Sem saber se voltará ao ar, Calejon fez questão de destacar que o canal nunca o "censurou" e teve espaço para articular suas opiniões.

"De qualquer forma, preciso dizer que a Jovem Pan jamais me censurou de nenhuma maneira nas minhas participações em programas como o Morning Show, Linha de Frente, 3 em 1 e Opinião. SEMPRE ME ARTICULEI DE FORMA 100% LIVRE e, por isso, eu agradeço à emissora e desejo sucesso", escreveu Cesar Calejon.

Ele tem viralizado nas redes sociais com embates com comentaristas apoiadores de Jair Bolsonaro. Inclusive, havia ganhado o apelido de "exterminador de bolsominions" por corrigir discursos mal embasados dos colegas de programa na Jovem Pan.