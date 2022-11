SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bia Miranda, André Marinho e Ruivinha de Marte disputam a permanência em A Fazenda 14 esta semana. Um dos três será o nono eliminado do reality rural e deixa a competição nesta quinta-feira (17). Deolane Bezerra venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça.

A prova exigiu memória e rapidez dos participantes, que tiveram que memorizar os produtos mostrados em um telão. Adriane Galisteu sorteava o número do produto que cada um deles tinha que pegar e colocar no local indicado a cada rodada. Deolane conseguiu fazer mais pontos e levou o chapéu de fazendeira.

A nova fazendeira voltou emocionada para a sede da fazenda e foi recebida com festa pelas aliadas Bia, Moranguinho e Pétala Barreiros. O grupo adversário não gostou nem um pouco da vitória de Deolane. "Foi um momento muito importante na metade da prova que eu comecei a mm emocionar porque vi que estava na frente, mas tive que me controlar", disse a peoa.

FORMAÇÃO DA ROÇA

A fazendeira Bárbara Borges indicou a desafeto Deolane Bezerra direto para a roça. Ela justificou que não poderia ser incoerente com seu posicionamento dentro do jogo. "Os motivos são muitos, o narcisismo dela já passou dos limites, a arrogância, é manipuladora, a opressão dela", disse a atriz. "O que eu quero destacar é que o jogo dela é sujo."

Deolane xingou Bárbara de jumenta e disse que as ameaças são típicas de realities. "Eu te defendi de uma mentira que as pessoas falaram sobre você. As minhas ameaças são aquelas típicas de reality, 'eu vou quebrar a sua cara' e tudo isso", disse Deolane. "Nem você nem seus amiguinhos têm coragem de sustentar o que vivem aqui dentro."

Com cinco votos, Ruivinha de Marte ocupou o segundo banco da roça. Como na roça da semana passada, a peoa zombou da indicação e disse para Adriane Galisteu que iria dançando para o banco. "Eu estou lascada, mas fazer o que é o jogo cada vez mais apertando", disse. Ela teve direito a contragolpe e puxou Pétala Barreiros da baia.

Antes de iniciar a dinâmica do resta um, Galisteu pediu para Pelé Milflows usar o poder da chama que havia recebido de Iran Malfitano -ganhador do Lampião do Poder que escolheu a vantagem de ficar imune no jogo. O cantor tinha que trocar a terceira peoa da roça por qualquer outro peão e escolheu Bia Miranda.

A peoa começou a dinâmica do resta um e o grupo, que ela faz parte, deixou André Marinho sobrar e ocupar o quarto banco. Ao perceber que não era mais prioridade do seu grupo, Marinho usou o poder de veto na Prova do Fazendeiro contra seu grupo e escolheu Bia.