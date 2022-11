SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Lily-Rose Depp, 23, revelou à revista Elle o motivo de não comentar o julgamento de difamação que o pai, o ator Johnny Depp, 59, ganhou contra a ex-mulher, Amber Heard, 36, em julho deste ano. Durante a batalha judicial, ela recebeu uma série de comentários em publicações no Instagram de pessoas pedindo para ela se manifestar.

Filha do ator com a cantora francesa Vanessa Paradis, a atriz falou que não tem que responder por ninguém e que durante parte da sua carreira as pessoas queriam defini-la pelos homens da sua vida-familiares e namorados "Eu estou realmente pronta para ser definida pelas coisas que eu faço"

Lily-Rose afirmou que sabe que a sua infância não se parecia com as crianças da sua idade, mas os pais tentaram manter ela e o irmão Jack longe dos holofotes. "Apenas fui criada de uma maneira que meus pais me ensinaram como é importante proteger a privacidade", disse a modelo.

Ela também falou que não faz sentido reduzirem uma pessoa à ideia de que está na posição que ocupa por um fator geracional."A internet se preocupa muito mais com quem é da sua família do que as pessoas que te colocam no elenco de uma produção. Talvez você tenha um pé na porta, mas é apenas o pé na porta. Existe muito trabalho que vem depois disso", afirmou.