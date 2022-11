SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Belle and Sebastian cancelou seus shows no Brasil que ocorreriam no mês que vem. O grupo escocês se apresentaria em São Paulo no dia 9 de dezembro, na casa de shows Audio, e no dia seguinte viajaria ao Rio de Janeiro para uma performance no Circo Voador.

"Nós sentimos muito em anunciar que, devido a um problema relacionado à saúde, nossa turnê em dezembro na América Latina terá que ser cancelada. Somos gratos a todos que compraram ingressos para esses shows e agradecemos aos que nos desejaram boa sorte nesta semana. Esperamos voltar em breve", diz o comunicado publicado pela banda no Instagram nesta quinta-feira (17).

Informações sobre reembolso dos ingressos serão divulgadas em breve, disse a Eventim, plataforma que vendeu os tíquetes.

A banda de indie pop lançou em abril o disco "A Bit of Previous". Criada em Gasglow em 1996, o grupo é formado pelos músicos Stuart Murdoch, Stevie Jackson, Chris Geddes, Richard Colburn, Sarah Martin, Dave McGowan e Bobby Kildea.

Belle and Sebastian já foi elogiada por Anitta, que declarou amor à banda em 2014 no Twitter. Seis anos depois, o vocalista Stuart Murdoch respondeu em português: "Olá, posso escrever uma música para você? Ou é tarde demais?".

"Espera aí... isso é real?", respondeu a funkeira. "Oi, Anitta! Eu vi seu tuíte de 2014, somos seus fãs aqui na Escócia. Se você quiser que a gente toque ou escreva para você, considere-nos sua banda!", respondeu o escocês.