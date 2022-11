SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa Novais, mulher da funkeira MC Dricka, de 24 anos, fez uma série de publicações em seu perfil nesta quinta-feira (17) afirmando que saiu da casa onde morava com a cantora em Arujá (SP).

Sem citar o nome de Dricka, ela também compartilhou uma foto de um boletim de ocorrência por violência doméstica feito na tarde de hoje. As duas também deixaram de se seguir nas redes sociais.

"Está tudo bem, gente. Estou indo pra casa da minha família. Algumas coisas minhas e do meu filho não consegui levar, pois como não fui eu que paguei, não pude levar. Nem a Helena, minha cachorra, pude levar. [Estou sem] meu outro celular também. Meu celular de trabalho", escreveu ela.

"Os quartos estão trancados pra eu não pegar o restante das coisas, mas está tudo bem já. Só queria meu celular de trabalho e minhas coisas, do meu filho e da minha cachorra", continuou.

Horas depois, Larissa disse estar com "medo" de estar sem seu celular e disse ter "provas", sem dar mais detalhes da situação.

"Quero meu celular. Não adianta pegar meu celular com medo das provas que eu tenho", acrescentou.

"Gente, tô com medo porque estão com meu celular e minha conta está 'logada' lá. Estou com medo de excluírem meu Instagram", afirmou Larissa Novais, mulher de MC Dricka

Na quarta (16), Dricka e Larissa estavam juntas no consultório de uma dentista especializada em harmonização facial, de acordo com registros publicados por ambas nas redes sociais.