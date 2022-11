SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Covid, o streamer Casimiro Miguel adiou o casamento com a noiva Anna Beatriz, que estava marcado para sábado (19). Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais explicando que decidiu adiar a cerimônia, que deve acontecer no próximo mês.

Bem-humorado, Casimiro começou o vídeo dizendo que havia terminado com a noiva, que gritou desmentindo. Em seguida, ele falou que testou positivo para Covid na quarta-feira (16) e que adiou o casamento porque é o melhor para saúde dos convidados. "A gente decidiu adiar esse casamento, provavelmente para o mês que vem", disse.

Casimiro falou para os seguidores que foi medicado e que tudo está sob controle. Ele disse ainda que espera se recuperar para a transmissão da Copa do Mundo do Qatar, que começa no próximo domingo (20). Ele terá um canal no YouTube criado especificamente para a transmissão de mais de 20 jogos.

"Eu passei aqui [nas redes] para avisar isso porque é melhor que saia em algum site com manchete caça-clique", disse. "Eu ainda não me acostumei com essa parada de expor tudo que eu faço se não os outros vão expor. Eu acho que é assim que funcionam as coisas."

"Caze meteu um atestado no casamento para focar na Copa", tuitou um internauta brincando com Casimiro. "Cara, isso tá me assustando. Essa doença tá explodindo de novo que nem em 2020", comentou outro usuário do Twitter.