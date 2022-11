SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo filme de Velozes e Furiosos não estreou, mas já está batendo recordes de orçamento.

De acordo com o portal The Wrap, o décimo filme da franquia teve um orçamento estimado de US$ 340 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhões, de acordo com a cotação atual da moeda.

Sendo assim, o filme se tornou o terceiro mais caro de todos os tempos, perdendo apenas para Vingadores: Ultimato, que gastou US$ 350 milhões e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas, com o orçamento de US$ 376.5 milhões.

O alto valor foi devido aos salários do elenco, troca de diretor e as medidas de segurança contra a Covid-19. O penúltimo filme da franquia ficou na casa de US$ 200 milhões.

Além de Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Jordana Brewster e Sung Kang, o novo filme também traz para o elenco Brie Larson, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno.