SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brendan Fraser já explicou que, mesmo que receba uma indicação de melhor ator por sua tão comentada atuação em "The Whale", não comparecerá à cerimônia do Globo de Ouro de 2023.

O que motivou essa decisão recente, no entanto, aconteceu antes mesmo de o ator ter ficado cerca de dez anos afastado dos cinemas.

Em 2018, em entrevista à GQ, ele revelou ter sido vítima de assédio sexual em 2003. Na época, Fraser disse que sofreu um abuso de Philip Berk, ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), responsável pelo Globo de Ouro. A experiência teria mexido com sua ideia de "quem era e o que estava fazendo" e pode, sim, ter influenciado seu afastamento das telonas.

Segundo Brendan Fraser, a situação aconteceu no verão de 2003, no Beverly Hills Hotel, durante um almoço oferecido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), organização responsável pelo Globo de Ouro.

Ao sair do hotel, Fraser foi cumprimentado por Philip Berk, ex-presidente da associação. Em meio a uma sala lotada, Berk estendeu a mão para apertar a mão do ator. Nesse momento, ele teria apalpado a bunda da estrela de "The Whale", que definiu o ocorrido como um momento dominado pelo pânico e pelo medo.

"Sua mão esquerda se estende, agarra minha nádega e um de seus dedos me toca. E ele começa a movimentá-lo", contou o ator em entrevista à GQ norte-americana, em 2018.

"Ainda estou com medo? Absolutamente. Eu sinto que preciso dizer algo? Absolutamente. Já quis muitas e muitas vezes? Absolutamente. Eu me parei? Absolutamente", declarou.

Fraser teria conseguido remover a mão de Berk de seu corpo, e saiu correndo da sala. Do lado de fora do local, ele passou por um policial e não conseguiu confessar. Já em casa, o ator contou à sua então esposa, Afton, o que havia acontecido.

"Eu me sentia mal. Eu me senti como uma criança. Eu senti como se houvesse uma bola na minha garganta. Achei que ia chorar", afirmou.

Fraser pensou em tornar o acontecimento público. Mas, no final das contas, refletiu: "Eu não queria lidar com como isso me fazia sentir, ou se tornar parte da minha narrativa."

Em relato à jornalista Sharon Waxman para o jornal The New York Times, Philip Berk disse que apenas beliscou a bunda de Brendan Fraser, em tom de brincadeira. À GQ, ele ainda reforçou: "A versão do Sr. Fraser é uma invenção total."

Os representantes do ator pediram à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood um pedido de desculpas por escrito. Berk reconheceu que escreveu uma carta para Fraser sobre o incidente, mas afirmou: "Meu pedido de desculpas não admitia nenhum delito, o usual 'Se eu fiz algo que chateou o Sr. Fraser, não foi intencional e peço desculpas'".

A Associação de Imprensa Estrangeira expulsou Berk da organização em abril de 2021, depois que ele enviou um e-mail a seus colegas chamando o movimento Black Lives Matter de "movimento de ódio racista" e criticando o cofundador, Patrisse Cullors, por comprar uma casa em Topanga Canyon, na Califórnia.