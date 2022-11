SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano, a escritora francesa Annie Ernaux fez uma única exigência ao ser convidada a participar da Casa República.org, espaço que integra a programação da 20ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty): dividir a mesa com o escritor carioca Geovani Martins.

Aos organizadores, Ernaux afirmou que "Via Ápia", romance recém-publicado de Martins, é a melhor coisa que leu neste ano.

A conversa entre os dois autores ocorrerá no próximo dia 27, às 10h, e será mediada pelo jornalista Mário Sérgio Conti.

Geovani Martins é o autor celebrado de "O Sol na Cabeça", coleção de contos de quatro anos atrás. "Via Ápia é o primeiro romance do escritor. A obra, cujo título remete à principal via de acesso à favela da Rocinha, acompanha uma turma de jovens que tem sua vida abalada pela operação policial Choque de Paz, que avançou sobre a comunidade em novembro de 2011.