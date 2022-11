Internet - Reprodução

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza nesta segunda-feira (21) às 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, a abertura oficial do "1º Literarte - As Rozas Cabindas das nossas vidas: exemplos de resistência e luta”. O evento será iniciado com o "Seminário Leitura e Escrita na Educação Infantil", na qual as professoras doutoras Mônica Baptista (UFMG) e Hilda Micarello (UFJF) abordarão o tema "A Literatura e as suas possibilidades de ler o mundo".



A programação marca ainda a abertura da exposição das Mostras de Arte (Professor Também Faz Arte e Estudantil de Arte) e do Intercâmbio da Educação Infantil.



O 1º Literarte será realizado entre os dias 21 de novembro e 1º de dezembro, por meio da Secretaria de Educação (SE), em parceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). O evento visa fomentar a literatura, a arte e a cultura em Juiz de Fora. Sua realização em novembro, mês dedicado à celebração da Consciência Negra, tem como objetivo promover um intercâmbio de trabalhos em torno dos ideais de promoção da igualdade racial e da luta contra o racismo. A Universidade Federal de Juiz de Fora também é parceira na ação.



Os alunos e profissionais da educação das escolas municipais vão participar da ação ao longo do mês, visitando as exposições de trabalhos de artes visuais e assistindo às apresentações artísticas nas linguagens da dança, da música, do audiovisual, do teatro, entre outras, realizados por estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino.



18ª Mostra Professor Também Faz Arte (2022)



Este é um evento anual que tem o objetivo de aproximar a docência da experiência estética, criando oportunidades para que profissionais da educação, de todas as redes e de todos os níveis (Educação Infantil, Fundamental, Médio e Superior), divulguem e compartilhem sua produção artística.



14ª Mostra Estudantil de Arte (2022)



Realizado anualmente, é promovido pela Secretaria de Educação com o propósito de reunir e divulgar os trabalhos de pesquisa e de criação artísticas desenvolvidos pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, sob orientação de seus professores.



II Intercâmbio da Educação Infantil (2022)



Desde o ano passado, a Secretaria de Educação realiza este evento, que conta com a participação de diversas instituições de educação infantil presentes no município.



Outras informações podem ser lidas aqui.