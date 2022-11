SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 27, fez um limpa nas suas redes sociais e deixou de seguir Rafaella Santos, irmã do ex-namorado Neymar, e a influenciadora digital Carol Dantas, mãe do filho do jogador. Com isso, ela acaba de vez com a esperança dos fãs de ver juntos novamente o ex-casal, chamado de Brumar.

Esta não é a primeira vez que a atriz deixa de seguir membros da família do jogador da seleção brasileira de futebol. Em 2019, após o fim do namoro com Neymar, ela deu unfollow no ex-namorado e no pai dele, chamado de Neymar pai.

A atriz e o jogador ficaram juntos cerca de seis anos, com idas e vindas, entre 2012 e 2018. A última vez que eles retomaram o namoro foi no réveillon de 2018 em Fernando de Noronha depois de um tempo separados.

Em setembro, Marquezine disse em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod" das dificuldades do namoro com o jogador e que terminava com ele uma vez ao mês. Ela contou que eles tentavam ser perfeitos mesmo quando não estavam bem devido a exposição do relacionamento.

Apesar de Marquezine não assumir publicamente namoro com o ator Xolo Maridueña, ultimamente a atriz é vista sempre na companhia dele.