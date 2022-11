SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de deixar os fashionistas fritando no sol por 45 minutos, a Korshi 01 mostrou nas ruínas da Vila Itororó sua coleção de vestuário multifuncional na manhã deste domingo (20), último dia da São Paulo Fashion Week.

Ao som de música eletrônica, os modelos desfilaram um vestuário que dialoga com as baladas, a exemplo de uma saia preta com uma grande fenda na frente que deixa as pernas quase totalmente à mostra e de uma gravata verde neon com um bolso para celular na ponta.

O jovem estilista Pedro Korshi tem tentado fazer das peças multifuncionais sua assinatura, propondo que elas sejam vestidas por todos, sem distinção de gênero. Na passarela se viu também uma camisa com manga destacável que vira camiseta, uma calça que vira short e um chapéu que se torna uma bolsa.