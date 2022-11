SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro Miguel não conseguiu ficar parado e dançou quando começou a tocar a música "Waka, Waka", de Shakira, na abertura da Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (20). Durante a cerimônia, foram tocadas músicas oficiais de Copas anteriores, como a da cantora colombiana lançada há 12 anos para a Copa da África.

Internautas comentaram o trecho do vídeo da cobertura do mundial transmitido pelo canal Cazé TV, no YouTube, que foi compartilhado no Twitter. "'Waka Waka' deveria ser o hino de todas as Copas! Não tem como, melhor música", tuitou um internauta.

"Eu quero morar no vídeo do Cazé dançando 'Waka Waka'. Se fui triste, não me lembro", comentou uma mulher. "Olha o gingado do homem", escreve uma internauta. "Simplesmente melhorou meu dia o Cazé dançando 'Waka Waka'", disse um usuário da rede social.

Outros internautas fizeram piada dizendo que o streamer está feliz porque adiou o casamento -ele testou positivo para Covid-19. "Cara felizão que não vai casar hoje", comentou uma pessoa. "Casimiro correndo do casório p a dançar 'Waka, waka'", tuitou um internauta.

Os internautas têm criticado nas redes sociais a música oficial da Copa do Mundo do Qatar e comparado com "Waka, Waka", lançada há 12 anos como canção da Copa da África. No sábado, a música entrou para os assuntos mais comentados do Twitter com os internautas elegendo a canção de Shakira como a melhor de todas as Copas.