SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do cantor Julio Iglesias, Julio Jose Iglesias resolveu apresentar a nova namorada à imprensa e ao público durante um evento de maneira muito inusitada. Ele a cobriu com um lençol e, quando todas as câmeras estavam voltadas para ela, tirou o pano tal qual uma inauguração e a mostrou para o mundo.

A namorada se chama Vivi Di Domenico, modelo de origem brasileira de 33 anos a quem ele apresentou como sua "alma gêmea". Porém, o que para o espanhol tinha tudo para ser uma brincadeira, não caiu bem nas redes sociais. Muitos acharam que ele foi machista ao mostrar a namorada como um objeto.

"Apresentação da nova namorada do filho do Julio Iglesias como se fosse um novo modelo automóvel no salão de Genebra, muito bem", destacou um seguidor. "A objetificação da mulher em estado bruto. Que cena constrangedora e triste", destacou outra.