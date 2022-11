SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- A atriz Nicki Aycox, conhecida por seu trabalho em "Supernatural" (2005-2020), faleceu aos 47 anos, após uma batalha contra a leucemia. A artista estava enfrentando o tratamento há cerca de dois anos e sua morte foi confirmada por sua cunhada, em uma publicação no Facebook.

"Minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycox Raab, faleceu ontem com seu irmão, Matt Raab, ao seu lado", escreveu Raab Celosky, em um trecho reproduzido pelo site Page Six.

A artista, que interpretava Meg Masters na série de sucesso, revelou o diagnóstico em março de 2021, em seu Instagram. "Fiquei muito doente achando que estava com Covid-19. No final, acabei sendo diagnosticada com leucemia", lamentou a atriz na época.

A série "Supernatural" foi produzida pela Warner Bros e teve 15 temporadas. A trama conta a história dos irmãos Sam e Dean Winchester que viajam por toda a América investigando e combatendo eventos paranormais e inexplicáveis. Além deste trabalho, ela também esteve em projetos como "Olhos Famintos" e "Dark Blue: No Limite da Lei".