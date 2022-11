SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira, 45, e o jogador de futebol Gerard Piqué, 35, que se separaram recentemente, estiveram no mesmo local pela primeira vez após o término do casamento. Ambos foram acompanhar um jogo de futebol do filho, Milan, 9.

Porém, o que tem chamado a atenção dos internautas é um suposto dedo do meio que teria sido mandado diretamente ao ex que via o jogo do lado contrário ao dela.

Shakira aparentemente coçava um dos olhos com o dedo médio, mas na internet o comentário geral é que ela mandou um gesto obsceno para Piqué.

Shakira e Piqué chegaram a um acordo sobre a guarda dos dois filhos -Milan, 9, e Sasha, 7- após o fim do casamento. Ele deixará as crianças se mudaram com a cantora para Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, segundo jornal La Vanguardia.

Após 12 horas de negociações, o ex-casal decidiu que os filhos passam o Natal com o jogador, em Barcelona. No início do próximo ano, Milan e Sasha vão se mudar com a mãe para Miami, mas o pai poderá visitá-los sempre que quiser e as despesas com as viagens serão pagos pelos dois.

Em setembro, a cantora quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a separação à revista Elle. Piqué havia assumido em junho o relacionamento com a relações públicas Clara Chia Marti, 23, após o fim do casamento em junho.

Shakira disse que os filhos são seu "remédio" e escrever música era como ir a um psiquiatra, só que mais barato. "Sinto que neste momento da minha vida, que é provavelmente uma das horas mais difíceis e sombrias da minha vida, a música trouxe luz".