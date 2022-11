SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A francesa Annie Ernaux, vencedora do mais recente Prêmio Nobel de Literatura, participará de uma mesa neste domingo (27) na Casa Folha, na Festa Literária Internacional de Paraty.

A autora se integra a uma programação que já inclui escritores e intelectuais como o líder indígena Davi Kopenawa, o ator Lázaro Ramos, a autora argentina Camila Sosa Villada e os escritores Itamar Vieira Junior, Maria Homem e Antonio Prata, colunistas deste jornal.

Todos os encontros são gratuitos, terão cobertura da Folha de S.Paulo e podem ser acompanhados na rua do Comércio, 8, no centro histórico de Paraty.

Ernaux fará uma palestra ao lado do escritor carioca Geovani Martins, que acaba de publicar o romance "Via Ápia" pela Companhia das Letras, seguindo o sucesso de seu livro de contos "O Sol na Cabeça".

O Nobel premiou a francesa de 82 anos em outubro pela maneira como revolucionou a escrita sobre a própria vida em livros como "Os Anos", "O Lugar" e "O Acontecimento", todos editados no Brasil pela Fósforo.

A editora lança, na festa literária, a obra mais recente da autora, "O Jovem", em que conta sobre um caso romântico que teve com um rapaz 30 anos mais novo.

Os dois escritores conversam na Casa Folha às 10h da manhã de domingo, mediados pela crítica literária Rita Palmeira, numa mesa feita em parceria com a Casa República.org. Haverá tradução do francês ao português.

Por causa dessa nova mesa, o encontro com Lázaro Ramos mediado por Patrícia Campos Mello mudou para as 12h do mesmo dia. Veja a seguir a programação atualizada.



QUINTA-FEIRA (24.NOV)

10h - Brava gente brasileira

Ana Flávia Magalhães Pinto e Heloisa Starling

mediação de Naief Haddad

SEXTA-FEIRA (25.NOV)

10h - Uma mulher fantástica

Camila Sosa Villada

mediação de Tiago Ferro

15h - A mulher da casa abandonada

Chico Felitti

mediação de Teté Ribeiro

18h30 - O roteirista exagerou

Antonio Prata

mediação de Anna Virginia Balloussier

SÁBADO (26.NOV)

10h - Vozes da floresta

Davi Kopenawa e Hanna Limulja

mediação de Fernanda Mena

15h - Preconceito e liberdade

Maria Homem e Mariam Chami

mediação de Fernanda Mena

18h30 - Literatura para multidões

Itamar Vieira Junior

mediação de Walter Porto

DOMINGO (27.NOV)

10h - Um acontecimento

Annie Ernaux e Geovani Martins

mediação de Rita Palmeira; parceria com a Casa República.org

12h - Você não é invisível

Lázaro Ramos

mediação de Patrícia Campos Mello