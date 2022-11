SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kelsey Hardwick, 32 viúva do cantor Tom Parker, do The Wanted, encontrou um novo amor oito meses após a morte do marido, segundo o jornal Mirror. O cantor morreu aos 33 anos, em março deste ano, decorrência de um tumor cerebral inoperável.

Ela conheceu o namorado, o construtor Sean Boggans, 39, durante férias na Grécia com um grupo de amigos. Mãe de dois filhos, Kelsey admitiu recentemente que estava achando difícil ficar sozinha após a morte de Parker. Ela e Boggans estão no estágio inicial do relacionamento.

Kelsey fala abertamente sobre a dor pela perda de Parker, com quem começou a se relacionar na adolescência antes dele chegar à fama com o grupo The Wanted. Ela disse que o marido ainda envia "sinais" para que ela saiba que ele está por perto.

Um mês após a morte de Parker, Kelsey disse que a relação dos dois foi linda até o fim e até os últimos momentos ao lado do marido hospital foram românticos. Ela revelou que segurava a mão de Parker enquanto ele morria, no dia 30 de março, após uma batalha de 18 meses, contra um câncer no cérebro.

Parker morreu cercado pela família e seus companheiros de banda enquanto ouvia a música do "Oasis Live Forever". "Ainda foi linda até o fim. Éramos apenas nós e havia muito amor naquela sala", disse Kelsey, que ficou o tempo inteiro ao lado do marido, que passou os últimos dias no St Christopher's Hospice, no sul de Londres.