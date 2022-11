SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond, 42, tranquilizou os fãs nesta terça-feira (22) após um terremoto atingir a Ilha de Java, na Indonésia, nesta segunda-feira (21). Até o momento, o número de mortos devido ao desastre chegou a 268 pessoas.

Reymond está passando férias no país com sua esposa, Mariana Goldfarb, 32. "Soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal", começou ele, em seus Stories.

"Então pegamos um barco até outro lugar para poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho... Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer para essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo para todos e saúde."

Em meados de novembro, Goldfarb lançou o podcast C/Alma, um trocadilho com as palavras alma e calma, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. "Esse podcast é um reflexo de quem eu sou, do que eu quero tratar e de como quero ser vista."

Com episódios semanais, ela reuniu nesta primeira temporada sete convidadas para debater temas do universo feminino, como misoginia, assédio e pressão por padrões estéticos inatingíveis. Gabriela Pugliesi participou do episódio de estreia, que foi gravado dias antes de a influenciadora fitness dar à luz o primeiro filho, Lion.