SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As pizzas são destaques na culinária de São Paulo, com milhares endereços que servem o prato espalhadas pelo estado. O que as colocam seu gosto e forma em destaque são os rankings internacionais, que contam cada vez mais com casas paulistanas, como as três que apareceram entre as 100 melhores do mundo.

Dessa vez foi a Bráz Pizzaria, eleita a quinta melhor rede de pizzarias artesanais no mundo, o 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022, do ranking italiano 50 Top Pizza, que seleciona as melhores do mundo. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 21.

A lista conta com pizzarias que têm pelo menos cinco endereços no país de origem ou fora, mantendo qualidade em todos eles.

Nas dez primeiras posições, a Itália lidera com quatro pizzarias. Aparecem também casas da França, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça.

Saiba mais informações sobre a Bráz Pizzaria abaixo.

BRÁZ PIZZARIA

A tradicional pizzaria homenageia as primeiras a chegarem no Brasil, com os imigrantes italianos. Sua inauguração aconteceu em Moena, no ano de 1998, e hoje possui nove unidades em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. As pizzas são caracterizadas por ter centro de espessura média-fina, que as tornam crocantes, e bordas mais altas, com coberturas tradicionais, molho de tomate italiano, muito queijo e o rigoroso preparo no forno a lenha.

R. Graúna, 125, Moema, região sul. Outros endereços em https://www.brazpizzaria.com.br/