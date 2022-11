O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira (22) no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda, o artista estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. A informação foi confirmada por uma fonte próxima a família, segundo a TV Globo.

O Tremendão, como era chamado, deixa a esposa e três filhos.

No último dia 2, o artista comemorou a alta após duas semanas de internação para tratar uma síndrome edemigênica, que ocorre quando há um desequilíbrio nas forças bioquímicas do corpo que são responsáveis pelos líquidos dos vasos sanguíneos, mas Erasmo voltou a ser hospitalizado e de acordo com a TV Globo, ele chegou a ser intubado na última segunda-feira (21).

