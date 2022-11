RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia perdeu a paciência com seus seguidores após mais uma rodada de cobrança sobre o fim do seu casamento com Lucas Guimarães.

O influenciador desabafou nesta terça-feira (22) com relação os comentários e pediu um ponto final nas especulações de um possível "culpado" pela separação anunciada há um mês.

"Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação é feita de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi erro meu", disse Carlinhos logo no início do vídeo nos stories do Instagram.

"Não vou dividir, nem dizer o que foi, porque o erro foi meu. Sou eu quem convive com ele [o erro]. Esse peso é meu. Dividir com vocês seria apenas dar munição para atacarem ainda mais do que já fazem com as minhas inseguranças. Julgar um ato falho, não me define em nada. Amo os que me amam e a vida que segue", continuou Carlinhos, visivelmente desconfortável com a situação.

O alagoano ainda deixou claro que a separação virou uma página no passado. "Estou seguindo na minha casa, com amigos e família. Cada um tem uma maneira de viver sua dor. Não significa que a minha está certa e a de Lucas está errada. Agora nos deixem seguir. Juntos ou não", completou. Carlinhos Maia, 31, e Lucas Guimarães, 28, anunciaram no final de outubro o fim de seu relacionamento de 13 anos --três deles com eles casados.