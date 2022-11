SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Nascimento, de 80 anos, lamentou a morte de Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22) aos 81 anos, e citou quando Erasmo Carlos salvou sua vida.

"Tive a sorte de conviver com Erasmo praticamente desde a minha chegada ao Rio. Sempre prestigiamos um ao outro, foram muitos shows, encontros pelo Brasil, e muitas conversas. Ele até salvou minha vida uma vez, na Urca, estava atravessando a rua e não vi o carro vindo. Erasmo saiu correndo e me empurrou bem na hora", disse Milton, em uma publicação no Instagram.

Na despedida, o cantor ainda comentou que brincou ao dizer que, se não tivesse morrido atropelado, poderia ter morrido com a força do empurrão dele.

"Erasmo era coração puro, fiquei muito emocionado quando o encontrei na minha última temporada no Rio, em agosto, quando dediquei o show para ele. Vai deixar muitas saudades", escreveu.

"Te amo, meu amigo! Obrigado por tudo!", finalizou a declaração.