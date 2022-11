SÃO PAULO, SP (UOL/FOLAHPRESS) - O ator Marco Nanini, 74, desembarcou nesta terça-feira (22) no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, usando uma cadeira de rodas. Ele recebeu o auxílio de uma agente e foi conduzido até a área externa do local.

Essa não foi a primeira vez em que o artista, conhecido pelo papel como Lineu em "A Grande Família", usou uma cadeira de rodas para facilitar o desembarque em um voo.

Após uma pausa causada pela pandemia, Nanini voltou a atuar na quinta temporada da série "Sob Pressão" -que estreou em junho deste ano.

Agora, o ator interpretará o médium João de Deus em uma minissérie sobre o caso no Canal Brasil.