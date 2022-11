SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os beijoqueiros ganharam uma promoção para chamar de sua. A rede Cinesystem oferece desconto de 50% no ingressos para quem trocar alguns beijos na bilheteria do cinema. E não é necessário ser nenhum beijo digno de filme, um simples selinho basta.

A campanha vale apenas para as quintas-feiras. Os casais que demonstrarem o afeto em público pagam meia-entrada nos bilhetes, válidos para qualquer sala, filme ou horário.

Com a chamada Quinta do Beijo, o par de ingressos sai a R$ 28 para sessões em 2D. Já nas salas VIPs, que têm poltronas mais confortáveis e serviço de bonbonnière no espaço, a dupla custa R$ 38 ?ou R$ 19 por pessoa. Na Cinépic, que conta com sistema de som Dolby Atmos e tela maior, os dois tíquetes saem por R$ 42.

A promoção da rede foi criada em 2004, mas teve um hiato de dois anos por causa da pandemia de Covid. Ela foi retomada na última quinta-feira, dia 17, e não há data para ser encerrada.

O multiplex tem salas espalhadas por todo o país, mas existe apenas uma na capital paulista, no shopping Morumbi Town, na região sul. O endereço já foi eleito o melhor cinema de São Paulo em avaliação da Folha, em 2019.

Nesta semana, é possível assistir por lá a filmes como o blockbuster da Marvel "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", "Até os Ossos", filme de Luca Guadagnino estrelado por Timothée Chalamet, o sul-coreano de ação "Força Bruta" e a animação da Disney "Mundo Estranho".

QUINTA DO BEIJO

Quando Todas as quintas-feiras

Onde Morumbi Town Shopping - av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade, região sul

Telefone (11) 3740-6946

Preço Descontos de 50% no ingresso

Link: https://www.cinesystem.com.br/