SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kerline, Bárbara Borges e Moranguinho disputam disputam a permanência em A Fazenda 14, nesta semana. Uma das três peoas será a 11ª eliminada do reality rural, na noite de quinta-feira (24). Bia Miranda venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça.

Na prova desta semana, as peoas Bárbara, Bia e Moranguinho precisaram apenas de sorte para chutar bolas e acumular mais pontos. Elas tinham que escolher uma das bolas espalhadas pelo campo, levar para o centro e chutar. Dentro de cada bola havia um pó colorido que determinava a pontuação. O rosa valia 100 pontos, vermelho 200, amarelo 300 e laranja 500.

Bia Miranda teve mais sorte e marcou 2.0000 pontos. Ela se livrou da roça e se tornou fazendeira pela terceira vez nesta temporada. Bárbara marcou 1.800 e Moranguinho ficou com 1.400. Bia entrou na sede da fazenda cantando o refrão da música de Gretchen: "Conga laconga/Conga, conga."

FORMAÇÃO DA ROÇA

A fazendeira Deolane Bezerra indicou Bárbara Borges direto para a roça. Na justificativa, a viúva de MC Kevin disse que a atriz é extremamente maldosa e rainha do drama.

Com cinco votos, Moranguinho ocupou o segundo banco da roça e no contragolpe puxou Kerline para a berlinda. A ex-BBB começou o jogo do resta um e Bia sobrou na dinâmica. Ela não escondeu a decepção com Pétala pela estratégia errada na escolha do poder da chama do Lampião.