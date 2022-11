SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A influenciadora Luana Atik anunciou o fim do namoro com o jogador da seleção brasileira Rodrygo Goes na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. O Brasil joga contra a Sérvia nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília).

Luana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder aos seus seguidores. Sem hesitar, ela falou nos stories que está solteira sem dar detalhes se faz tempo que ela e o jogador terminaram. O ex-casal, que estava junto desde 2019, deixou de se seguir nas redes sociais.

"Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso. Já venho conversar sobre isso", escreveu Luana, que ainda não deu mais detalhes. O jogador não se pronunciou sobre o término do namoro.

Luana disse que não viajará ao Qatar, mas vai assistir aos jogos da seleção brasileira. "Fiquem ligadinhos aqui no meu Instagram que eu vou soltar vários conteúdos e looks", disse.