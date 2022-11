SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (24), dia da estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o pai de Neymar Jr., 30, publicou um longo texto para desejar um bom jogo para seu filho. Em seu perfil do Instagram, Neymar Pai -como é chamado pelos fãs do craque- ainda compartilhou vídeos do atleta.

"Chegou o grande momento. Hoje será a primeira batalha de sete grandes desafios. Cada partida será como uma vida e, até chegarmos na grande final, dia 18, teremos que lutar por cada centímetro do campo, por cada bola e em cada um dos 90 minutos", começou ele.

Ele segue dizendo que a jornada não será fácil, mas que seu filho e os companheiros estão preparados para "fazer todos os brasileiros felizes". "Sei o quanto você desejou esta Copa, cada personagem que te inspirou, cada amigo que te motivou e nós, sua família, percorremos esse caminho sempre com Deus."

"Que você e todos na Seleção Brasileira se divirtam em campo e brilhem como sempre. Boa sorte filho! Boa sorte Brasil!", completou. Além disso, o pai do camisa 10 da seleção também compartilhou um versículo bíblico na legenda do vídeo.

O duelo entre Brasil e Sérvia, às 16h (de Brasília) desta quinta-feira, será transmitido ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e plataformas digitais Fifa+ e Globoplay (streaming), além dos canais do influenciador digital Casimiro no Youtube e na Twitch.