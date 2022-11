SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital Matheus Sampaio surpreendeu seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (24) ao mostrar que tatuou o rosto de Brenda Paixão após o término conturbado. O ex-casal se conheceu no reality Brincando com Fogo (Netflix) e venceu a última edição do Power Couple Brasil (Record).

"A vida é feita de momentos, momentos que se eternizam em nossos corações, são como ciclos que podem acabar ou não, mas o amor, o carinho e a gratidão de um homem nunca se apaga ou se acaba. Os nossos acertos só se concretizam porque existem os erros. Eis-me aqui tentando corrigi-los", escreveu.

Sampaio continuou dizendo que através dos erros é possível melhorar e aprender, e ainda avisou que seu amor será "eterno". "Meu amor está cravado em mim, só o tempo dirá, que seja breve, confesso, e a Deus pertence nossa história, mas a gratidão, o amor é o carinho será eterno."

Os dois anunciaram o término pouco tempo depois de vencerem o Power Couple. Na época, Sampaio apareceu chorando nas redes sociais e pediu respeito, enquanto Paixão afirmou que precisava que o ex-namorado "evoluísse e recuperasse a dignidade, a força".

Durante sua participação no Brincando com Fogo, reality anti-pegação, eles marcaram a temporada ao se tornarem o casal que mais gastou dinheiro em uma noite. Os dois transaram cinco vezes e foram punidos em R$ 200 mil -o prêmio total do programa era R$ 500 mil.