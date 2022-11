RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - Musa da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a paraguaia Larissa Riquelme, de 37 anos, declarou a sua torcida para o Brasil no jogo de hoje da estreia, que enfrentará a Sérvia, às 16h, em Doha, no Qatar.

Em um story publicado no Instagram, a modelo apareceu segurando uma bandeira do Brasil e escreveu a palavra "seguimos" ao lado de dois emojis da bandeira brasileira.

A modelo ainda contou que apostou com duas amigas que terão que beber caipirinhas caso o Brasil perca o jogo.

Larissa ficou mundialmente conhecida após ser flagrada nas arquibancadas dos estádios da África do Sul com o celular entre os seios.

À época, a modelo falou que posaria nua se a seleção do Paraguai fosse para as semifinais, no entanto o time não avançou para as quartas do torneio mundial.

Após o post, Larissa recebeu vários elogios de brasileiros. "Continua linda", falou um usuário do Twitter. "O Brasil ama a Larissa Riquelme", publicou outro. "Agora sim", afirmou mais um.