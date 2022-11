SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se reunirem para fazer a Semana do Cinema, em setembro, com ingressos a R$ 10, cinemas da capital paulista fazem promoção semelhante para surfar na onda da Black Friday, marcada para esta sexta-feira, dia 25.

Redes como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex, além do Cine Marquise, oferecem descontos e chegam a vender ingressos por R$ 10 para qualquer sessão. Alguns endereços apostam também em preços promocionais no combo de pipoca e refrigerante, não apenas no dia 25, mas também no sábado e no domingo.

Entre os filmes em cartaz, é possível assistir a títulos como o blockbuster da Marvel "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", a nova animação da Disney, "Mundo Estranho", o "Pinóquio" sombrio de Guillermo del Toro e ao longa de ação "Força Bruta".

Também há opções entre os filmes de arte, como "Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades", dirigido pelo mexicano Alejandro G. Iñárritu, "Com Amor e Fúria", de Claire Denis, "Armageddon Time", de James Gray, e os nacionais premiados "Marte Um" e "Carvão".

Conheça a seguir as promoções de Black Friday de cinemas paulistanos.

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA

Até domingo, dia 27, o cinema oferece ingressos por R$ 10 nas sessões iniciadas antes das 18h, com exceção da sala Imax na unidade de Pompeia. Também há combos promocionais na bonbonnière.

Endereços e programação em itaucinemas.com.br

CINE MARQUISE

O cinema de rua, instalado dentro do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, cobra R$ 12 nos ingressos para qualquer sessão nesta sexta (25).

Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073, Bela Vista, região central, Instagram @cinemarquise

CINEMARK

A rede vende ingressos a R$ 20 nesta sexta-feira, dia 25, válidos apenas para sessões em 2D, e com exceção das salas VIPs e as poltronas D-Box. Além disso, o combo com duas bebidas pequenas e pipoca grande sai por R$ 29 na venda pelo aplicativo.

Endereços e programação em cinemark.com.br

CINÉPOLIS

Oferece desconto de 60% nos ingressos de todas as sessões, até o domingo, dia 27. A rede conta com quatro endereços na capital paulista, incluindo um complexo com salas VIP, que foi eleito o melhor cinema de São Paulo pela Folha, no shopping JK Iguatemi.

Endereços e programação em cinepolis.com.br

CINESYSTEM

Os ingressos para qualquer sessão saem a R$ 10 desta sexta, dia 25, a domingo, 27. A promoção só não é válida para as poltronas VIPs. O combo com uma pipoca grande e refrigerante sai por R$ 19,90. A rede conta com apenas um endereço na capital paulista, no shopping Morumbi Town.

Morumbi Town Shopping - av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade, região sul. cinesystem.com.br

KINOPLEX

A promoção do cinema, válida nesta sexta-feira (25), tem ingressos por R$ 10 nas sessões em 2D, e por R$ 12 nas exibições em 3D. Já nas salas VIPs, a entrada sai por R$ 20 para qualquer filme.

Endereços e programação em kinoplex.com.br

PLAYARTE

Nesta sexta-feira (25), o ingresso para qualquer filme sai por R$ 10 no cinema de rua Marabá. Já nas salas chamadas premium, na unidade no shopping Ibirapuera, custa R$ 20. Um desconto de 30% nos combos de pipoca e refrigerante é oferecido até domingo, dia 27.

Endereços e programação em playartecinemas.com.br