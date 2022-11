SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor dos dois gols que deram a vitória ao Brasil na estreia da Copa do Mundo, o jogador Richarlison virou assunto nas redes sociais -mas, por um bom motivo. Após o jogo contra a Sérvia nesta quinta (24), uma das histórias que bombou foi a ajuda que ele deu para pagar a cirurgia de um homem com doença de Parkinson, no ano de 2017.

Na época, o atacante ofereceu doar uma camisa autografada para ser sorteada e assim ajudar a arrecadar o valor para a operação. No Twitter, Laryssa, dona de uma página dedicada para a cantora e atriz Anahi, relembrou a história e mostrou prints da conversa com o capixaba.

"Para quem está conhecendo o Richarlison agora, esse aqui é Richarlison: Se ofereceu a me ajudar na campanha que fiz para conseguir uma cirurgia para o meu pai", contou. Ela diz que na campanha muitos jogadores e artistas a ajudaram a divulgar, e que agora seu pai fez a cirurgia e está bem.

O jogador enviou uma camisa do Watford, time inglês que jogava na época. "Ele também ajudou divulgando nas redes sociais dele e, sim, conseguimos a cirurgia! Meu pai está ótimo, tudo certo!", completou Laryssa.

O Brasil ganhou da Sérvia por 2 x 0, com dois gols feitos por Richarlison, aos 17 e 27 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o atacante virou um Boneco de Olinda e recebeu elogios da rainha dos baixinhos, a cantora Xuxa Meneghel.