SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de Richarlison, 25, ter sido o craque da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o nome do atacante que marcou os dois gols da vitória sob a Sérvia causou certa confusão nas redes sociais. Internautas o confundiram com Richarlyson, 39, ex-jogador do São Paulo e hoje comentarista esportivo.

"Estava com medo do Richarlyson sofrer muita homofobia... descobri que é outro Richarlison", escreveu um internauta. A grafia semelhante dos nomes acabou virando uma confusão comum que rendeu memes e brincadeiras nas redes sociais.

"Com quantos anos você descobriu que o Richarlison que está jogando hoje não é o mesmo Richarlyson que sofria homofobia há 97 anos? Eu sou muito desatualizado", publicou outro. "Gente, tem dois Richarlisons. Estou a semana toda achando que era o outro", escreveu ainda um terceiro torcedor.

Neste ano, Richarlyson se tornou o primeiro homem a atuar na seleção brasileira de futebol a se declarar bissexual. A revelação veio anos após o ex-atleta sofrer preconceito no meio do esporte. Por isso alguns torcedores estavam preocupados com a sexualidade de Richarlison.

A decisão de ter o Qatar como país-sede da Copa do Mundo de 2022 foi marcada por controvérsias, incluindo alegações de corrupção e violações dos direitos humanos, desde que foi anunciada pela primeira vez, há 12 anos.