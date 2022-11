SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo gol de Richarlison na vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia, na estreia desta quinta-feira (24), da seleção na Copa do Mundo, já é candidato a mais bonito do torneio e gerou repercussão mundial. Quem aproveitou para entrar na onda foi o jogo Bomba Patch, que lançou uma edição especial com o atacante na capa.

A "Pombo Deluxe Edition" tem uma foto do voleio de Richarlison na capa. A atualização mais recente do game conta com todas as seleções da Copa do Mundo de 2022, Master Liga e outros modos de jogo famosos.

O Bomba Patch é uma adaptação do simulador de futebol Winning Eleven, popular no PlayStation 2. Apesar do console da Sony já estar três gerações à frente, o game se renovou e é atualizado com frequência, disponível também para celular. Transferências, uniformes e outras novidades no mundo do futebol são inseridas no jogo.

Como diz seu próprio slogan, o Bomba Patch está "100% atualizado" e acompanhando a Copa do Mundo. As redes sociais do game já haviam brincado com a vitória do Japão sobre a Alemanha, na última quarta-feira (23).