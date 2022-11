RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atacante Raphinha saiu em defesa de Neymar na tarde sexta-feira (25). O jogador do Barcelona usou as redes sociais para fazer um desabafo contra os haters do companheiro de seleção brasileira e reforçou não entender o motivo de tanto ódio, quando deveria ser o contrário. Ele ainda citou na publicação o carinho recebido por Messi e Cristiano Ronaldo por seus respectivos compatriotas.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como um Deus. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é ter nascido brasileiro. Esse país não merece seu talento e seu futebol", escreveu.

Por causa de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, sofrida na vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo, Neymar está fora dos próximos dois jogos da fase de grupos contra Suíça, segunda-feira, e Camarões, sexta-feira.

Neymar ainda publicou em suas redes sociais um recado para os torcedores. "O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava".

O jogador lamentou a contusão na vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo. "Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira... e de novo em uma copa do mundo tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais ! Sou filho do Deus do impossível e minha é interminável.", finalizou ele.

