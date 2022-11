SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Raimundo Fagner falou sobre o último encontro que teve com Belchior em entrevista ao programa Conversa com Bial (Globo), que vai ao ar na madrugada deste sábado (26). Embora tenham feito parcerias musicais, os dois músicos também brigaram muito e chegaram até a ir às vias de fato.

"[O último encontro] Foi talvez uma semana antes de ele sumir. Neste dia estava na Festa da Música [Rio Grande do Sul], cheguei no café da manhã e tinha uma mesa enorme com vários artistas", diz ele.

"Quando cheguei, com tantos espectadores que achavam que éramos apenas amores, um deles falou: 'Os dois maiores amigos, Belchior e Fagner!?. Aí comecei a puxar assunto com ele, de tudo, como se nada tivesse acontecido. Falamos só coisas maravilhosas que foi a última imagem que ficou da gente'", afirma.

Em outubro, Fagner lançou "Meu Parceiro Belchior", disco que reúne colaborações entre os cantores.

Belchior morreu em 2017, mas desde 2007 vinha sumindo da vida pública e também fugindo da própria família, perambulando pelo sul do Brasil e pelo Uruguai.