SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que chegou ao Qatar, Galvão Bueno tem curtido cada momento da sua última Copa do Mundo da carreira. Enquanto o Brasil não volta a campo, o narrador aproveitou para fazer passeios com a esposa, Desirée Soares, por Doha.

Em sua conta no Instagram, o narrador da TV Globo compartilhou fotos ao lado de Desirée em diversos pontos da capital do Qatar. "Meu passeio com o meu amor por Doha", escreveu o jornalista na publicação.

Durante a sua passagem pelo Qatar, Galvão já viralizou ao ser 'enganado' por um sorveteiro famoso no país e também rendeu comentários nas redes sociais ao comemorar a derrota da Argentina para a Arábia Saudita andando pelas ruas de Doha.

No entanto, a jornada por Galvão Bueno pelo Qatar nesta Copa do Mundo era para ter começado um pouco antes. Faltando pouco para sua viagem ao país árabe, o narrador testou positivo para covid-19 pela segunda vez e teve que adiar seu voo.

A nova infecção pelo vírus também 'barrou' Galvão de transmitir a abertura da competição e o primeiro jogo, que terminou com a vitória do Equador sobre o Qatar, por 2 a 0, no Al Bayt Stadium na tarde do último domingo (20). Luis Roberto comandou a partida na Globo.

O primeiro jogo narrado pelo jornalista nesta Copa do Mundo foi justamente a estreia do Brasil contra a Sérvia. No Lusail Stadium, a seleção comandada por Tite venceu os europeus por 2 a 0, com brilho de Richarlison, que anotou os dois tentos.