SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançada em 1983, a música "Sweet Dreams (Are Made of This)", do Eurythmics, voltou a ser notícia quase 40 anos depois. É que a cantora Annie Lennox, 67, que era uma das integrantes do duo, publicou a versão feita por um grupo de pedreiros brasileiros.

"Os sonhos doces atravessaram o mundo e os sete mares até o Brasil", escreveu ela nas redes sociais, citando um trecho da letra. "O quão sensacional é isso?"

A versão foi publicada originalmente pelo Quarteto da Arriação, formado pelos pedreiros pernambucanos Renan, Charles, Isaias e Davi. Eles moram em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, e têm feito sucesso na internet desde que começaram a publicar vídeos de humor sobre a própria rotina.

Mas o que mais tem tido repercussão são as versões de sucessos internacionais, que eles interpretam usando pá, talhadeira e balde como instrumentos. Antes de Lennox, em 2021, eles já haviam sido notados por Brian May, guitarrista do Queen, ao publicarem uma versão de "We Will Rock You".

"Brasileiros no trabalho. Temos que amá-los!!!", escreveu o músico nas redes sociais na época. "Obrigado, rapazes!"

Depois disso, o quarteto começou a ganhar visibilidade e passou a receber outras propostas de trabalho, além de fazer conteúdos publicitários para as redes sociais. Mas, como não se mexe em time que está ganhando, continuam fazendo os vídeos usando obras como cenários.