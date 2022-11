SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Silvia Poppovic, 67, lamentou, neste sábado (26), a morte do marido, o médico endocrinologista Marcello Bronstein. "Perdi meu amor, grande companheiro de vida, pai de minha filha, Ana, depois de meses de luta contra uma leucemia", escreveu ela no Instagram.

Bronstein morreu na manhã de sexta (25). Ele recebeu o diagnóstico da doença em setembro do ano passado e, em julho deste ano, foi submetido a um transplante de medula óssea com células-tronco doadas pela única filha do casal, Ana, 22.

"Marcello foi guerreiro, mas as intercorrências vieram mais graves do que imaginávamos. Estamos tristes e muito abalados", disse Silvia. Na publicação, ela também agradeceu as mensagens de carinho recebidas.

"Vou ficar um pouco distante aqui das redes sociais pois preciso viver esse luto. Sei que vocês me entenderão!", concluiu.

Em nota, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia disse que o quadro de Marcelo se agravou nas últimas semanas. "Estamos muito, muito tristes, mas certos de que ele foi um guerreiro e agora descansará em paz. Marcello foi uma figura fundamental na carreira profissional de milhares de endocrinologistas, apoiando e incentivando a todos a sua volta, reconhecido e premiado internacionalmente", diz a entidade.