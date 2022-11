SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior novidade da 10ª temporada do "Vai que Cola" (Multishow), Katiuscia Canoro, 43, não precisou ir às arábias para interpretar a malandra Nadja, uma falsa xeica (feminino de xeique) que aplica um golpe nos personagens do humorístico. Apesar de os episódios se passarem em um país não especificado do Oriente Médio, eles foram gravados no Rio de Janeiro mesmo.

A atriz diz que buscou informação sobre a cultura árabe e que participou de uma palestra com uma muçulmana junto com o resto do elenco. "Espero que as pessoas entendam as brincadeiras, e que a gente não ofenda ninguém", afirma. "A comunidade árabe sofre muito preconceito. A gente tem que ter cuidado mesmo, principalmente para não ir para esse lugar da religião."

Na trama, Jéssica (Samantha Schmutz) viaja com toda a família para se casar com o suposto príncipe Omar (Raphael Vianna), que ela conheceu pela internet. Nadja e o irmão, Abu-Zélio (Paulinho Serra), também estão envolvidos na armação.

Canoro, que ficou mais conhecida do grande público pela personagem Lady Kate do extinto Zorra Total (Globo), diz que não sente falta de trabalhar na TV aberta. Porém, ela critica a falta de opções de humor nas maiores emissoras do país --a própria Globo, por exemplo, não exibe programas inéditos do gênero desde 2020.

"As empresas não investem no humor, é uma burrice porque o humor vende", critica a comediante. "Eles conseguem vender espaço para comerciais e deveriam fazer isso porque as pessoas precisam rir. A gente tem humoristas maravilhosos, os melhores. O brasileiro merece programas de humor [na TV aberta]."