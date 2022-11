SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 27, anunciou que levará seu show "Numanice" para o mar. Segundo a artista, o navio terá "três dias de festa" com pagode, funk e, talvez, música eletrônica.

Ludmilla fez o anúncio durante sua apresentação no Navio da Mix neste sábado (26) e confirmou a informação em seu Twitter. "Cruzeiro Numanice. 3 dias de experiência em alto mar. Muita música e gente bonita, daquele jeito que eu amo. Em breve!", escreveu na rede social.

Ainda não foram divulgadas outras informações sobre o projeto, como datas e valores da experiência. Durante a venda da edição do "Numanice" realizada no Rio de Janeiro em 12 de novembro, fãs reclamaram dos valores salgados do show, que contou com ingressos a R$ 520 fora a taxa.

"Já prepara já... Para fazer a dívida, já pegar dinheiro com agiota", falou a artista ao anunciar o cruzeiro.

A internet reagiu ao anúncio e o dinheiro foi um dos pontos mais comentados. "Eu simplesmente venderia um familiar meu para ir no Navio Numanice", brincou uma fã. Brincadeiras com o nome do projeto também surgiram: "Com certeza vou ficar Numadívida pior do que já estava", disse outro internauta.