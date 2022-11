SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Luciano Huck, 51, saiu em defesa de Neymar e Gilberto Gil durante o Domingão com Huck, programa da TV Globo. O apresentador disse neste domingo (27) que as atitudes contra o atacante da seleção brasileira e o artista são "completamente desnecessárias e até desprezíveis".

"Fiquei muito triste essa semana ao ver brasileiros celebrando a contusão do Neymar. Isso mais uma vez assopra a brasa da intolerância, do discurso de ódio. Gostar ou não gostar do Neymar fora de campo não justifica não reconhecer o talento dele, a liderança dele, a importância dele para a seleção brasileira e para o futebol", disse Huck.

"Comemorar lesão de um dos maiores atletas do futebol mundial e, mais do que isso, agredir um ícone da cultura brasileira como o Gilberto Gil, que, no auge dos seus 80 anos, foi desrespeitado e verbalmente agredido quando estava indo torcer e apoiar a seleção brasileira são atitudes que não deveriam fazer parte da nossa torcida", complementou o apresentador.

Gil e sua esposa, Flora, foram hostilizados por torcedores brasileiros no Qatar, no estádio Lusail, na quinta-feira (24). "Vamo, Lei Rouanet", gritou um dos homens ao casal.

Neymar gerou discórdia nas redes sociais nos últimos dias. Muitos internautas argumentam que não há motivos para ter empatia com a contusão do jogador, por conta do seu apoio público à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em sua fala, Huck desejou uma rápida e total recuperação ao camisa 10 e a Danilo, que também está afastado por conta de uma lesão. "Para o Neymar em especial, que ele volte mais forte, com sede de gol, com sede de vitória e ajude a trazer o hexa para a gente", disse.

O apresentador também falou sobre Richarlison, que fez dois gols na estreia do Brasil na Copa do Mundo. "Aproveito para registrar minha admiração sobre Richarlison. Quanto mais eu pesquiso e descubro a vida desse menino, mais eu valorizo o camisa 9 da nossa seleção."