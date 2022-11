SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Biel, 26, se envolveu em uma briga no último sábado (26). Ele estava no show do cantor Gusttavo Lima ao lado de sua esposa, a cantora Tays Reis, 27, e terminou a noite dando chutes em um homem e sendo agarrado pelos cabelos no estacionamento do Allianz Parque, em São Paulo.

A confusão foi filmada e o vídeo viralizou nas redes sociais. No registro, é possível ver policiais apartando a briga, e Tays chorando e sendo amparada por outras pessoas. Na noite deste domingo (27), o cantor usou seus Stories do Instagram para explicar o acontecido.

"Ele já chegou dando murro, acertando a Tays, me acertando, acertando quem estava ao redor... Eu não tenho sangue de barata. Esse vídeo mostra toda a reação", começou ele, afirmando que não conhecia o homem. "Vamos tomar as medidas cabíveis."

Em seu perfil, Tays também falou sobre a briga e defendeu o marido. "[Ele] chegou agredindo, batendo, acabando com tudo. Tanto eu quanto o Gabriel cansamos de apanhar dos outros, de gente querendo pintar e bordar em cima da gente", começou. "Só o que o Gabriel fez foi defender a mim e aos amigos."

Biel e Tays se conheceram no reality A Fazenda (Record), e logo começaram a namorar. Atualmente, eles são pais de Pietra, de 4 meses. Nas redes sociais, o casal costuma mostrar momentos descontraídos e a rotina de cuidados com a filha.