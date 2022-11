SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo não ter tido nenhum gol, a partida não deixa de movimentar a web. Pouco tempo antes do intervalo, as luzes do estádio 974 se apagaram por alguns segundos, deixando a torcida e os jogadores no escuro.

"Apagão em plena Copa do Mundo? Pensei que era Brasileirão", escreveu um internauta. "Apagão? É campeonato carioca?", brincou outro telespectador. "Meu Deus, o apagão no estádio... Está todo mundo querendo dormir com esse jogo chato", disse ainda outra.

A escalação da seleção brasileira para o segundo jogo na Copa do Qatar também deu o que falar antes de ser divulgada, pela possibilidade de Daniel Alves entrar em campo. Porém, conforme esperado, os substitutos de Neymar e Danilo, machucados, serão Fred e Éder Militão.

Na primeira partida, a seleção brasileira venceu o jogo contra a Sérvia por 2 x 0. O grande nome da partida foi Richarlison, que tem o apelido de Pombo. Ele recebeu esse apelido em setembro de 2018, quando postou um vídeo imitando o bicho ao som da música "Dança do Pombo", de MC Faísca e Perseguidores, que estava em alta na época.