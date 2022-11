RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma entrevista de Richarlison em março do ano passado voltou a virar assunto nas redes. Tudo por conta de uma declaração polêmica do camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar sobre Anitta. Ao ser questionado sobre já ter ficado com a cantora, ele negou. Mas, confidenciou ter interesse em na funkeira mais poderosa do país.

"Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero", revelou ele que ainda fez uma previsão sobre a sua convocação e o sonho do hexacampeonato. " Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela", brincou Richarlison durante a live no canal Pilhado. Na entrevista, o atacante do Tottenham assumiu ter vários "contatinhos" e ainda arrancou gargalhadas na transmissão ao contar detalhes de uma paquera com uma inglesa, quando ele ainda não dominava o idioma.

"Ela perdeu um óculos no mar, pulei e não achei nada. Pedi um pescador que estava próximo de nós e ele pegou para mim. Fui lá, entreguei os óculos para ela e meti um "Kiss me" (beije-me em inglês). Já meti um beijo nela, já peguei o número do Instagram e vi que morava aqui pertinho de mim", contou rindo.

Depois de marcar os dois gols da vitória do Brasil contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Qatar, Richarlison recebeu até um pedido de casamento. A proposta veio de uma influenciadora chamada Catarina Dantas. "Ele é muito meu homem, eu quero casar com o Richarlison. Eu vou colocar a foto dele dançando como pombo na tela de fundo [do meu celular]", disse ela, em um vídeo nos Stories. O Pombo respondeu o flerte seguindo a blogueira de volta.