SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após narrar a vitória do Brasil contra a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), Galvão Bueno comemorou os 22 anos de casamento com a empresária Desirée Soares no Qatar.

No Instagram, ela mostrou o quarto do hotel onde estão hospedados enfeitado com balões vermelhos e flores. "Olha que fofo, que lindo", disse.

Eles celebraram a data em um jantar ao lado de amigos.

"Comemorando nossos 22 anos de casados e a vitória do Brasil", disse a voz mais famosa da narração de futebol do país.

Ele e Desirée são pais do diretor de cinema Luca Bueno, 21.

"Parabéns casal. Viva o amor", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle na foto em que os dois aparecem na comemoração.

No Qatar, o narrador de 72 anos está em sua 13ª Copa e é a décima em que narra jogos do Brasil na TV aberta.

Antes de viajar, ele se recuperou da Covid-19, após receber o diagnóstico da doença pouco antes do início da Copa do Mundo 2022.