SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jessie James Decker, 34, cantora country norte-americana e esposa do jogador Erick Decker, da NFL, se envolveu em uma polêmica neste fim de semana ao compartilhar uma foto dos filhos. No registro, as três crianças aparecem com os abdomens trincados e internautas acusaram a artista de editar a imagem ou de pegar pesado em treinos e atividades físicas dos pequenos.

"Estilo de viagem dos Decker", escreveu na publicação. Na foto estão Vivianne, 8, Eric Jr., 7, e Forrest, 4. Pouco tempo depois de compartilhar a foto, internautas começaram as críticas. "Isso é bizarro", comentou um. "Isso é uma piada, né?", questionou outro. "Você acha que nenhum Photoshop foi usado?", disse ainda uma terceira.

Outros ainda comentaram a possibilidade de as crianças realmente terem o porte físico da foto. "Sinto muito, mas isso não é normal. Não me importo com o quão saudável [é a alimentação deles] e quanto esporte eles praticam", escreveu outro. "Esperemos que crianças não passem a achar que precisam ter essa aparência", disse ainda um quinto internauta.

Após receber diversas críticas, a artista rebateu alguns comentários. "De uma mãe para outra. Por favor, não chame a aparência dos meus filhos de estranha só porque eles não são do jeito que você acha que deveriam. É cruel", escreveu Decker, que admitiu ter editado o abdômen dos filhos na foto.

"É um mundo triste em que vivemos hoje, no qual ter crianças saudáveis que são super ativas, praticam esportes [e] desenvolvem músculos naturalmente é 'estranho'", completou, em resposta a outro seguidor. A cantora lançou seu primeiro álbum em 2009. Quatro anos depois, ela entrou no reality Eric e Jessie: Game On, ao lado do marido e astro da NFL.